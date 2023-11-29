港交所歡迎亞太區首隻沙特ETF上市

此ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供透過香港上市ETF連接沙特阿拉伯資本市場的投資新機遇，進一步加強香港ETF市場的全球連繫性。作為全球最大的沙特阿拉伯ETF，這隻新ETF將令現時擁有豐富的主題式和特定市場產品的香港ETF市場更臻完善。

香港交易所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，很高興成為亞太區首家透過ETF為投資者提供沙特阿拉伯資本市場相關投資機遇的交易所，反映致力「連接資本與機遇」、推動產品和投資機遇多元發展的承諾。作為亞洲領先的ETF市場，港交所將繼續進一步提升市場吸引力，並期待不久的將來迎來更多新產品，加強香港ETF生態圈的發展，鞏固香港作為國際金融中心的重要地位。

ETF是港交所旗下市場增長最快的業務之一，港交所買賣產品(ETP，包括ETF和槓桿及反向產品)於今年首十個月的市值達3,554.3億元，按年上升約20%。

去年，ETF獲納入滬深港通以及首批加密資產ETF在香港上市，進一步推動香港ETP市場的強勁增長和產品多元化。今年首十個月，ETP的日均成交額達140億元，較去年同期增長超過20%。截至2023年10月31日，於港交所上市的ETP共有175隻；此外，約三分一的ETP發行商已於年內在香港市場推出新產品。