未憂沙特ETF反應　南方東英：屬長線投資

對於近期港股氣氛較差，南方東英沙特阿拉伯ETF選擇在此時上市，會否擔心投資者興趣及成交量，南方東英董事總經理銷售部(亞太區)王卓峯表示，該ETF屬於長線投資，捕捉沙特經濟改革的投資機遇，不受短線氣氛影響。他指，前期投資者以機構投資者及家族辦公室比較多，但主板上市後，都見到散戶投資者參與，隨着未來投資者愈來愈熟悉產品，相信將帶動成交量。

赴港出席上市儀式的沙特公共投資基金(PIF)副行長兼中東以及北非地區投資主管Yazeed A. Al-Humied表示，隨着深化跨地域合作關係，南方東英沙特阿拉伯ETF的推出是公共投資基金的一個重要里程碑，為亞洲投資者進入沙特股票市場提供獨特機會。

本港財金官員致詞時表示，南方東英沙特阿拉伯ETF的推出是一個重要里程碑，大眾市場投資者有機會投資和參與沙特經濟發展，該ETF發行非單純發行產品，而是讓投資者知道香港正建立新渠道，連繫沙特及中東，今趟合作只是開端，期望未來兩地金融聯繫，以及加強其他領域合作。