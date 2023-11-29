【高盛推介】美團業績公布後急挫　創3年新低

高盛(亞洲)有限責任公司：美團昨日(28日)急挫約5.2%，並在收市後公布今年第三季業績，收入764.67億元人民幣，按年升22.1%；純利35.93億元人民幣，按年升1.95倍，勝市場預期。然而美團今早(29日)繼續急挫，最低見91.4元，創3年新低。現報93.1元，跌約9.6%。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，上周四至本周二共錄得約4,660萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約830萬元。

由於股價急挫，投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇合適市況的條款產品，以控風險。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.9倍，現時最貼價條款。

美團購20962，行使價128.1元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿、低面值。

美團牛65641，收回價90元，行使價87元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，最高槓桿牛證之一。

美團牛65481，收回價80元，行使價77元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，收回價較遠。

美團沽18411，行使價88.83元，2024年07月23日到期，實際槓桿3.6倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.0倍，貼價。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率2.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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