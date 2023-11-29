錢途無限！華爾街大行瘋搶呢類精英　年薪買到兩層樓？

外媒報道，幾個月以來，華爾街大行都在爭奪最優秀的人工智能(AI)人才加盟，務求在金融科技發展中領先同儕。然而，高盛集團在這場人才爭奪戰中卻大敗而回。

據諮詢公司Evident數據，截至9月底止的12個月，高盛已經有60個AI方面的人才淨流走，轉投摩根士丹利及花旗，流失量超過其他所有主要競爭對手，流失第二大的是美國銀行，有55個AI人才離開，但富國銀行淨增130人，增量為各銀行之首。

Evident行政總裁Alexandra Mousavizadeh表示，這不僅僅是關乎招聘人才，而是培養及留住他們，他們有很多其他地方可以去。

雖然離職人數僅佔銀行僱用的數千名AI員工的一小部分，但這些數據揭示，讓外界了解AI人才爭奪戰變得多麼激烈。從事數據、分析及AI工作的員工可能是任何公司中薪酬最高。

根據招聘公司Heidrick & Struggles一份報告，去年美國擔任此類職位的員工，其薪酬中位數(包括任何年化股權補助)為901,000美元(約702.78萬港元)，具有此類經驗的歐洲員工的薪酬中位數為676,000美元(約527.28萬港元)。