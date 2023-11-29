日本小企業無新一代承繼　觸發過萬億經濟損失？

全球不少國家面對高齡少子化的問題，而且情況日益嚴重，隨時威脅到家族企業的存亡！外媒報道，日本近年就有不少企業因為後繼無人而無奈結業。據日本政府統計，很可能到了2025年底，會有1/3以家庭式經營的小企業，在無下一代繼承業務下，面臨關門的結局。若情況惡化，將導致職位減少，打擊日本經濟。

報道引述日本厚生勞動省本月公布今年上半年的新生兒數量統計，顯示為352,240人，按年減少了4.1%。若日本少子化加速的趨勢不變，那麼2023年全年的新生兒出生數目，可能只有70萬人左右。

人口逐漸凋零，也影響到了企業經營。日本政府2019年的報告估計，到了2025年底前，會有127萬名小型企業老闆年齡踏入70歲或以上，而且不少公司面臨後繼無人的窘境，導致日本國內多達650萬個就業機會消失，最終令日本經濟規模收縮22萬億日圓(約1.16萬億港元)。

研究破產的調查機構帝國數據銀行指出，日本小型企業面臨嚴重的大型倒閉潮，到了2029年底情況恐會更嚴重。因為屆時在1946年至1964年間出生的「戰後嬰兒潮」世代將會達到81歲，也就是日本男性的平均壽命，而嬰兒潮世代多為日本企業中的支柱及骨幹，如果缺乏承繼人，到時候小企業的倒閉潮將會持續惡化，預期會有更多人因此失去工作。

日本的小型企業通常是由家人或是受僱主信賴的員工繼承，但隨着經濟疲弱及長期停滯下，許多年輕人愈來愈不想繼承家業，並選擇到都市生活。農村人口凋零的趨勢不斷加劇，也使得農村地區的企業更加難捱。也有部分年長日本人覺得，將家族企業賣給外人並不光彩，因此寧願結束公司，也不願售予外人傳承。

為了紓緩小企業結束經營，日本政府提出了優厚條件鼓勵企業轉售，也有許多民間公司開始協助投資者與待售企業進行合併。從事企業繼承支援與併購平台的日本顧問公司BATONZ在2018年開業後，就撮合了80宗個案，如今一年撮合超過1,000宗。