【高盛推介】騰訊繼續下跌 阿里創1年新低
2023年11月29日 13:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(28日)失守320元水平，跌約1%。今早(29日)開市隨即重上320元水平，早段曾高見324元，但及後倒跌。現報317.4元，跌約0.7%，跌幅較大市低。騰訊公布，昨日於聯交所回購126萬股，涉資4.02億元。
阿里巴巴昨日跌約2.3%，今早繼續下跌。早上低開約0.5%後跌幅擴大，最低見72.1元，創一年新低。現報72.15元，跌約3%。據報指阿里加入世界可持續發展工商理事會，成為首家亞洲科技企業的成員。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。阿里好倉於近期獲資金持續吸納，上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約1,760萬元。
投資者如看好騰訊，可留意屬少數中期輕微價外且低面值條款的騰訊購(20625)。價外選擇可留意低面值騰訊購(20106)。長年期選擇可留意騰訊購(28610)。投資者如看淡，可留意屬中期輕微價外的騰訊沽(18521)。
騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿10.6倍，少數中期輕微價外且低面值條款。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿10.2倍，價外、低面值。
騰訊購28610，行使價273.69元，2024年12月20日到期，實際槓桿3.2倍，長年期。
騰訊沽18521，行使價268.68元，2024年05月23日到期，實際槓桿7.6倍，中期輕微價外。
阿里購27252，行使價77.93元，2024年03月21日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低面值、高槓桿。
阿里購20416，行使價83.05元，2024年08月27日到期，實際槓桿5.4倍，中長期、時間值損耗較低。
阿里沽21346，行使價71.8元，2024年09月12日到期，實際槓桿3.3倍，貼價。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛58699，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率15.4倍。
騰訊牛58486，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.8倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率12.4倍。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。
阿里牛57394，收回價70元，行使價68.5元，換股比率100，槓桿比率21.5倍。
阿里牛60104，收回價65元，行使價63.5元，換股比率100，槓桿比率8.6倍。
阿里熊60102，收回價85元，行使價86.5元，換股比率100，槓桿比率5.0倍。
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