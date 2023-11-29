香港航天科技多名董事集體「跳船」

至於聯席主席文壹川同日調任為董事會主席；另一聯席主席林家禮則調任為董事會常務副主席。

在航天業務「零貢獻」下，香港航天科技截至6月底止半年，股東應佔虧損按年擴大87.26%，至8,729.3萬元人民幣(下同)，不派中期股息。期內，該公司收入按年倒退27.12%至2.36億元，毛利按年下跌44.22%至1,734.2萬元，毛利率按年縮窄2.24個百分點至只有7.33%。期內航天業務繼續「零收入」，已發射衞星及使用權資產折舊開支增加更是拖累集團虧損擴大的原因之一，6月底該分部負債比去年12月底高出44.12%，達5.65億元。

截至6月底，公司的負債總額為9.49億元，現金及現金等價物卻只有3,898.9萬元。同日的資本負債比率(借貸總額除以總權益)約為142.1%，比去年底高40.6個百分點，原因是公司累計虧損水平上升。

集團當時稱，通脹壓力、地緣政治局勢不穩及中國經濟復甦速度不及預期，導致整體增長持續放緩，全球整體經濟形勢仍然嚴峻且不明朗，不利的經濟及金融狀況已對集團業務表現和財務狀況造成負面影響。

香港航天科技股價持續下滑，今年8月及9月先後被剔出恒生綜合指數及港股通名單。在缺乏北水支持下，價股輾轉跌至近3年低位，最新報4.2港元，跌1.87%，較今年高位17.8元下瀉76.4%。