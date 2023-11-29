馬雲發文籲阿里展開根本變革　促員工向拼多多學習

自2020年以來，基本上未有參與公司日常營運的馬雲，周三(29日)在阿里內部論壇上回覆員工帖子，令員工感到震驚。馬雲祝賀拼多多過去幾年的決策、執行和努力。

他指，所有偉大的公司都誕生在冬天裏，人工智能(AI)電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰，「我更堅信阿里會變，阿里會改」。這篇貼文獲得熟悉內部論壇人士證實。

據指，有員工在阿里內網發文表示，「此刻難眠，也不敢想，拼多多市值直接來到1,855億美金(元)，相比我們的1,943億(美元)，差距僅80億(美元)，着實嚇一跳。那個看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。本不想發出這個沒內容營養的帖子，但思緒下，還是留下這個帖子，用作備忘，也用作自己的勉勵。期望和集團兄弟一起努力貢獻點滴，超越回來。」

此外，另有員工跟帖稱：「簡單買、簡單退，少一點套路、多一點實惠，從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了...讓天下沒有難做的生意的初衷，本就應該是服務和成就更廣大的人民群眾麼？」