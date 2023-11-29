新地大埔超級城聖誕推廣費創新高　人流及生意額料升逾兩成

新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪預期，今年疫後首個聖誕節，節日氣氛特別濃厚，零售氣氛熾熱，加上商場做推廣宣傳，市民將增加節日聚會，預期聖誕持續向好，人流及生意按年升逾兩成。

他補充，大埔超級城邀請國際著名插畫家Mila Marquis悉心設計面積達1,500方呎的《閃耀聖誕HappyLand》，商場亦推出《開心聖誕二重賞》、《冬日消費大抽獎》及《冬日感謝月》。同時，舉辦一系列活動包括《聖誕創意狂想工作坊》、《聖誕美食市集》、聖誕老人巡遊、聖誕報佳音以及除夕倒數。

租務方面，蘇透露，該商場在2023年首3季表現理想，生意額按年升逾一成，已超越疫情前水平。當中首3位升幅行業為珠寶首飾及鐘錶，生意按年升約兩成，每方呎營業額達約7,000元，主要受惠於金價創新高，帶旺首飾生意。另外，化妝護理生意按年也漲約一成半，每方呎營業額約1,600元。至於中式酒樓生意更較去年升約六成，每方呎營業額約1,000元，主要受惠於疫後取消婚宴人數限制。

他總結，2023年商場新租及續租租戶逾100個品牌，涉及面積約25萬方呎，佔整體商戶約五成。當中引入逾20個新品牌，做到月月有新舖。商場多年來不斷以首店策略營運，現時租戶組合有約三成為新界東北區首次開店，佔約六成為區內唯一分店。同時吸引區外客群，現時有約兩成來自上水及粉嶺，有一成來自馬鞍山。

隨着大埔區內人口增長，例如白石角陸續有新樓盤落成、鄰近富蝶邨第二期即將2024年入伙，大埔超級城於2024年首季重整租戶組合，商舖數量將增加至接近200間，較現時增長一成。另外，今年多層停車場花費近500萬元加設快速電動車充電器，擴大客源至駕駛電動車的消費客群。