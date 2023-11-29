會計師公會：港企業管治令人失望　過度入閣問題普遍

環境、社會及管治(ESG)愈來愈受市場重視，香港會計師公會表示，香港上市公司在ESG的實踐和披露有長足發展，但在企業管治的進展稍令人失望，特別是長期任職的獨立非執行董事和董事多元化、「過度入閣」等。

該公會會長方蘊萱指，良好的企業管治可以為公司打好基礎，而擁有完善的治理架構，對高水平的ESG實踐非常重要，能確保企業的可持續發展，強調企業管治與ESG是缺一不可。

該公會留意到，部分董事會中長期任職的獨立非執行董事所佔比例較高，而且平均年齡較高，並多獲續任，惟相關公司年報未有詳盡解釋。整體而言，香港的董事會中，女性董事人數仍然相對較低，未見太大增長。

該公會又指，「過度入閣」問題相當普遍，但未必於公司年報中作深入討論。若董事同時兼任多家上市公司和大型公營機構的董事職務，可能無法在各個董事會上投入足夠時間，為所屬董事局工作。公會建議相關公司披露任命「過度入閣」董事的原因，並提供證據表明他們將能夠為董事會的工作投入足夠時間。

該公會「最佳企業管治及ESG大獎2023」遴選委員會主席羅柏達表示，在董事會引入新的獨立非執行董事，以及提升董事會的多樣性，可以為董事會引入新的觀點，在市場環境多變下，能提升公司的競爭優勢。至於董事會具性別多元，能夠提升公司領導能力、企業管治以至企業績效，無論對公司發展或股東均有利。

他提到，多元共融等ESG因素已經成為投資者進行決策時的重要考慮，相信公司將需要更重視多樣性，包括性別多元化。