道期漲60點 美國第三季GDP將出爐
2023年11月29日 16:28
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美匯指數報102.72；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1271；美元兌日圓報147.41；歐元處1.0992；英鎊報1.2704。金價報2,042.56美元。油價微升，布油報81.46美元，紐油處76.46美元。比特幣升至37,839美元。道指期貨升60點。
焦點數據：
21:30 美國10月批發庫存
21:30 美國第三季國內生產總值
21:30 美國第三季個人消費
21:30 美國10月零售庫存
●港股急挫，恒生指數全日收報16,993點，跌360點或2.1%，主板成交1,301億港元。美團瀉逾12%，紫金升近4%。https://reurl.cc/L6ky8L
-和記電訊：暑假期間漫遊業務回復疫前8至9成。
-馬雲發文籲阿里展開根本變革，促員工向拼多多學習。
-香港航天科技多名董事集體「跳船」。
-旗下追償20億人幣存單抵押，恒大：未收到訴訟通知。
-大快活半年少賺15%，派息11仙。
-股市小組據指建議推動中東和東南亞企業來港上市。
-雷軍向母校武漢大學捐贈13億人幣，創全國高校紀錄。
-美團績後被洗倉，股價瀉12.5%，成交192億。
沙特ETF：
●滙豐：已獲委任為南方東英沙特阿拉伯ETF的合作夥伴。
●未憂沙特ETF反應 南方東英：屬長線投資。
●港交所歡迎亞太區首隻沙特ETF上市。
●滬深三大指數低收。滬綜指收報3,021點，跌16點或0.56%；深成指報9,744點，跌89點或0.91%；創業板指數報1,917點，跌20點或1.06%。https://reurl.cc/kazxDn
內地經濟：
●北上注意！人民幣兌美元升破7.12，見5個月高位。
●內地擬將PPP特許經營期限延長至最多40年。
香港經濟：
●永久離港提取強積金宗數按季增19%，創兩年高。
●Hounax涉嫌詐騙事件至今錄145人報案。
●繼續破頂！港元1個月拆息升至5.65946厘。
●GUM：11月MPF打工仔人均賺過萬元。
外地經濟：
●咖啡市場潛力巨，雀巢篤定兩「人口大國」為增長焦點。
●日本小企業無新一代承繼，觸發過萬億經濟損失？
●錢途無限！華爾街大行瘋搶呢類精英，年薪買到兩層樓？
●減息預期升溫 比特幣重上38000美元，牛市在望？
●阿克曼：聯儲局最快明春減息，再不出手經濟恐硬着陸。
●新西蘭維持利率在5.5厘，符預期。
巴菲特戰友芒格離世：
●芒格離世！重溫4大投資要訣，最緊要「咪做傻事」？
●比亞迪：痛失良師摯友芒格，他一直堅定看好中國市場。
企業消息：
●豐田10月產銷創新高，受惠歐美需求勁，惟呢款車仍跑輸...
●亞馬遜加入戰團，推出企業用AI助手「Amazon Q」。
●拒絕再玩！傳Apple將終止與高盛信用卡合作關係。