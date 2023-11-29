萊坊：10月中環甲級商廈租金按年挫7.8%　空置率逾1成

萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》，分析了不同物業類型的表現，由於月內寫字樓市場氣氛較差，租賃走勢進一步放緩。在市場缺乏強勁的需求驅動因素的情況下，預計寫字樓租賃氣氛將保持疲弱。

該報告指，本港甲廈租賃需求萎縮和空置率高企，令租金繼續下跌，10月港島中環甲級商廈平均呎租金約99.9港元，按月下趺約0.5%，較去年同期則下挫約7.8%。而區內空置率創下新高，達約10.4%。

儘管中環租賃表現較差，律師行的寫字樓租賃活動繼續保持活躍。律師行和大律師事務所繼續成為中環寫字樓市場的租賃需求動力。由於在疫情後更多員工需要返回寫字樓工作，故該類公司正積極在區內尋找寫字樓空間作擴充或整合。在可預見的將來，寫字樓租賃需求預計將保持低迷，導致大多數商業區的租賃活動處於低水平，租金保持疲軟。

至於10月九龍區甲級寫字樓租賃市場停滯不前，因為在商業環境日益不確定的情況下，租戶和業主仍然處於觀望狀態。區內商廈租賃活動仍然以續租為主，新租賃和搬遷則十分有限。而主因是業主願意提供靈活的租賃方案來留住和吸引租戶，租戶普遍傾向續租。市場缺乏強勁的需求驅動因素的情況下，預計寫字樓租賃氣氛將保持疲弱，更多租戶採取觀望態度。

另方面，上月香港零售市場氣氛持續悲觀，儘管9月零售業總銷貨總值按年上升約13%至318億元，惟零售業總銷貨額的升幅仍低於市場預期的約13.8%。飲食業在第三季表現穩定，不過，新挑戰和潛在風險仍然存在；自通關以來，香港居民的出境旅遊，尤其是前往內地旅客數目急劇上升，對本港餐飲業和零售業帶來威脅。

疫情爆發後，香港的零售業的營業額明顯下跌，令租金下跌。故零售商舖的資產價值都在大幅下降，很多商舖的資產價值與高峰期相比，大幅調整約70至80%。

整體而言，儘管政府推出多項刺激零售業的措施，例如「香港夜繽紛」，惟萊坊預期，香港零售市場在2023年餘下時間將持續疲軟。由於黃金地段商舖空置率下降，故維持對2023年全年主要街舖租金增長約5%的預測，從而推動租金回報率上升。