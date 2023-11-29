3新股孖展認購今「截飛」 K Cash及升輝清潔獲超購
2023年11月29日 18:10
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周三(29日)有3隻新股孖展認購「截飛」，其中以本地持牌放債人K Cash(02483)及內地清潔公司升輝清潔(02521)認購反應較為熱烈。早前有傳已錄足額認購的K Cash，綜合券商數據，其錄得逾2.75億元孖展認購，相當於公開發售集資2,500萬元，超額認購逾10倍。
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K Cash每股招股價介乎1.64元至1.96元，發行1.25億股，其中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多2.45億元。一手2,000股，每手入場費3,959.54元，預期12月5日掛牌。
升輝清潔錄2.1億元孖展認購，相當於公開發售集資1,700萬元，超購逾11倍。該公司以每股招股價0.32元至0.4元，發行約4.14億股，其中4,062.5萬股為舊股，換言之，股東套現最多1,625萬元，公司集資最多1.65億元。每手7,500股，入場費3,030.25元，預期12月5日首掛。
至於三者中集資最為重磅的內地氫燃料電池公司國鴻氫能(09663)，公開發售認購較慢熱，至今僅錄3,600萬元孖展認購，相當於公開發售集資9,900萬元仍未足額。
國鴻氫能每股招股價19.35至21.35元，發售7,952萬股新股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多16.97億元。一手500股，入場費10,782.66元，預期12月5日上市。