3新股孖展認購今「截飛」 K Cash及升輝清潔獲超購

，

K Cash每股招股價介乎1.64元至1.96元，發行1.25億股，其中10%為本地公開發售，90%為國際配售，集資最多2.45億元。一手2,000股，每手入場費3,959.54元，預期12月5日掛牌。

升輝清潔錄2.1億元孖展認購，相當於公開發售集資1,700萬元，超購逾11倍。該公司以每股招股價0.32元至0.4元，發行約4.14億股，其中4,062.5萬股為舊股，換言之，股東套現最多1,625萬元，公司集資最多1.65億元。每手7,500股，入場費3,030.25元，預期12月5日首掛。

國鴻氫能每股招股價19.35至21.35元，發售7,952萬股新股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，集資最多16.97億元。一手500股，入場費10,782.66元，預期12月5日上市。