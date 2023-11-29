會公企業管治及ESG獲獎機構創新高　內地企業ESG有進步

香港會計師公會年度「最佳企業管治及ESG大獎」得奬名單出爐！今年共有34個機構獲奬，是獎項設立24年來最高。該公會會長兼大奬評審團主席方蘊萱表示，樂見今年企業或機構在企業管治和ESG表現優異，內地企業在ESG披露有明顯改善，同時有愈來愈多企業為ESG願景訂立具體時間表。

她指出，隨着港府和內地政府分別訂立2050年與2060年碳中和目標，以及監管機構持續推動ESG披露，加上機構投資者對可持續投資的重視程度提升，愈來愈多公司和公營機構正進一步加強ESG實踐和披露。不少企業在披露ESG相關資訊時，以清晰圖表呈現，部分表現較佳的企業更提供量化數據，這些措舉有助企業在ESG報告後，再進行深入討論。

財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)甄美薇提到，獲獎機構展示對社會及環境作出貢獻，同時也有利企業發展。此外，從宏觀角度而言，當企業達到良好的治理水平時，也有助於提升金融市場對氣候變化與相關挑戰的公信力和韌性。

最佳可持續發展奬劃分恒生指數成份股、非恒生指數成份股(大市值)、非恒生指數成份股(中市值)、H股公司與其他中國內地企業，以及公營或非牟利機構(大型機構)5個組別，前三個組別由中電控股、保誠，及香港上海大酒店取得最高級的「最佳可持續發展公司/機構獎」白金獎。

企業管治奬及ESG奬另設有非恒生指數成份股(小市值)組別。企業管治奬由共有7家機構得奬，而過去亦在大奬中獲奬。

至於ESG奬方面，共有15家機構得奬，其中國泰航空、阿里巴巴、吉利汽車、京東物流、香港金融管理局等6家機構是首次獲奬。