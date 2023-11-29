上環億利商業大廈地舖劈價千萬 以3680萬放售

受息口高企影響，工商舖買賣市場觀望氣氛濃厚，上環億利商業大廈地舖連閣樓業主，因應市況而顯著降低意向價逾兩成至約3,680萬港元放售。該物業委託中原(工商舖)代理銷售。

該行寫字樓部謝立生表示，上址地下G2號舖連入則閣樓，地舖面積約600方呎，閣樓面積約3,900方呎，合共約4,500方呎，意向價原先為4,680萬元，最新減價1,000萬元，每方呎叫價約8,178元，以交吉形式出售。物業間隔四正無柱，內有洗手間、茶水間及獨立冷氣，地下入口可進出閣樓，私隱度高。項目並附有約50呎向街廣告招牌，舖位亦剛完成翻新工作，可作全天候24小時營業，門前更可停泊車輛，適合私人會所、證券行、醫務中心及零售等行業使用。

謝補充，億利商業大廈寫字樓樓層的成交呎價亦見不俗，11樓單位曾於高峰期時2021年2月錄得成交價約2,860萬元，按建築面積約1,672方呎計算，平均呎價達約17,105元。

該公司商舖部鮑昌華稱，受惠政府夜經濟政策推動，港島區商舖買賣交投有所改善，第三季買賣樓面錄得約58,181方呎，按季增約1.35倍，而空置率亦見改善，而是次推售舖位附近亦曾錄得大額成交，鄰近德輔道中287至291號長達大廈地下A2至A7號舖位，於今年5月獲內地投資客以近1.8億元購入，呎價高見約9萬元。