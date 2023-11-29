m18講場：滙豐下月路演招攬理財經理　沒相關經驗或資格亦可

時興搶人才！獅子行滙豐早於8月份推出「Knock Knock 開門見工」聘請零售銀行前線員工，最近預告於12月推出2.0版本──「Knock Knock 開門轉工」，招聘卓越理財客戶經理，以應付高端客戶及業務增長，並為有志從事前線財富管理工作，但沒有相關經驗或資格的求職者開啟大門。

絲絲仲聽講，滙豐12月初會喺銅鑼灣行人專用區(2/12)、中環戲院里(4/12)及觀塘駿業街(5/12)進行「Knock Knock 開門轉工」路演，介紹卓越理財客戶經理的工作及展開招聘。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管、董事總經理彭淑貞表示，隨着香港的富裕人口快速增長，該行需要更多客戶經理以照顧客戶的財富管理需求。因此，滙豐亦推出了以技能培訓及發展為基礎的招募及發展計劃(Accelerating Wealth Programme)，經過一年的內部試行後，香港於今年8月向外開展該計劃。希望透過職業發展計劃，會優先考慮求職者的可轉移技能，包括有影響力的溝通、人際關係連結、批判性思考、數據素養、設計思考和成長思維，而非相關工作經驗、行業背景和資格作招聘基礎。

佢仲話，首階段招聘已經達標。獲發聘書的人士除了來自銀行界，亦包括物流、教育、地產、零售、飲食、資訊科技等不同行業。