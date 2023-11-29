太和控股附屬公司遭訴訟索賠共32億人幣

上述裁決金額乃按（其中包括）贛州聚利貸款的尚未償還本金、應付利息及違約利息計算，而錦州嘉馳據稱就此貸款質押其位於錦州的地下購物中心經營權。

就地利生鮮第一筆貸款對錦州嘉馳及廣州融智提出的訴訟索賠錦州嘉馳及廣州融智近期均接獲遼寧省錦州市中級人民法院關於該公告所述就地利生鮮第一筆貸款針對錦州嘉馳及廣州融智訴訟索賠的裁決（「地利生鮮第一裁決」）。

根據地利生鮮第一裁決，中國相關法院頒令(i)地利生鮮第一筆貸款之借款人及擔保人（包括（其中包括）戴先生及其他位於中國的公司）向索賠銀行支付裁決金額約15億元；及(ii)索賠銀行針對質押人（包括（其中包括）錦州嘉馳、廣州融智及其他位於中國的公司）持有的購物商場應收賬款享有優先受償權。

上述裁決金額乃按（其中包括）地利生鮮第一筆貸款的尚未償還本金、應付利息及違約利息計算，而錦州嘉馳及廣州融智據稱就此貸款質押其分別位於錦州及廣州的地下購物中心經營權。

該公司、錦州嘉馳及廣州融智廣州均正就贛州聚利裁決及地利生鮮第一裁決向就上述訴訟索賠提供意見所聘請的中國法律顧問諮詢法律意見，包括及不限於在適用中國法律法規所規定時限內向中國法院提請上訴。