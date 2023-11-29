大埔雲滙兩房售620萬　4年帳蝕192萬貶24%

樓價倒退，市場蝕讓交投不絕，大埔白石角雲滙兩房單位以620萬元售出，原業主持貨4年帳面蝕讓約192萬元，單位貶值約24%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃旭鈞表示，西半山慧豪閣2座低層A室，實用面積約636方呎，開價約1,300萬元，議價後以1,250萬元成交，呎價約19,654元。原業主於2010年4月以約792.8萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約457.2萬元，升值約58%。

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九龍區

●美聯彭文浩指出，九龍站擎天半島2座高層D室，實用面積約1,091方呎，三房連套房間隔，以2,550萬元獲承接，呎價約23,373元。原業主於2013年5月斥資2,300萬元購入上址，是次轉手帳面獲利250萬元，升值約11%。

●中原洪金興表示，油塘嘉賢居高層E室，實用面積約688方呎，三房連套房間隔，開價928萬元，議價後以863萬元易手，呎價約12,544元。原業主於2009年9月以487萬元買入單位，持貨14年帳面獲利376萬元，升值1.3倍。

●世紀21聯誠謝寶昭表示，藍田居屋康田苑A座中層2室，實用面積約550方呎，三房間隔附靚裝修，本月中才於自由市場以598萬元放盤，因看淡後市即減價68萬元，以530萬元成交，呎價約9,636元。

●市場消息指出，長沙灣睿峰錄得項目首宗二手成交，單位為東翼高層F室，實用面積約408方呎，兩房間隔，成交價約628萬元，呎價約15,392元。原業主2020年12月以931.1萬元一手買入，不足3年勁蝕303.1萬元或約32.6%。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田富豪花園J座中層H室，實用面積約560方呎，兩房間隔，開價約685萬元，減至650萬元易手，呎價約11,607元。原業主於2017年以618萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約32萬元，單位升值約5.2%。

●利嘉閣郭建民稱，大圍溱岸8號2座低層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以1,100萬元放售，累減至895萬元成交，呎價約17,618元。原業主於2012年以約511.2萬元向發展商一手買入，現帳面獲利約384萬元，升值約75%。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈5座北翼高層D室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，以1,108萬元沽出，呎價約16,342元。原業主2017年6月以1,010萬元購入單位，持貨6年帳面獲利98萬元，單位升值約10%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心3座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以525萬元易手，呎價約14,000元。原業主於2006年以170萬元購入單位，持貨17年帳面獲利約355萬元，升值約2.1倍。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸7座中層A室，實用面積約749方呎，三房間隔，放盤3個月累減60萬元，以960萬元獲承接，減幅約6%，實用面積呎價12,817元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山迎海‧星灣19座中層H室，實用面積約794方呎，三房間隔，累減135萬元，成交價1,365萬元，呎價約17,191元。

●中原賴思沛指出，大埔白石角雲滙3座中層B3室，實用面積約442方呎，兩房間隔望內園景，開價約680萬元，議價後以620萬元沽出，呎價約14,027元。原業主於2019年以812萬元購入上址，持貨4年帳面蝕讓約192萬元，貶值約24%。

●中原麥耀倫稱，荃灣綠楊新邨錄本月首宗成交，屋苑K座高層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，放盤4個月累減110萬元或16%，以588萬元沽出，呎價約13,038元。

●中原關偉豪表示，將軍澳康盛花園5座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約389萬元，減至368萬元易手，呎價約8,160元。

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