天水圍新盤錄1.5萬張入票　超額41倍

天水圍新盤收票數字持續增加，市場消息指，7日內已接獲約1.5萬個認購登記，暫錄超額約41倍。同時，市場於日內錄得至少3宗交易未有進展或終止買賣合約個案。

●天水圍YOHO WEST 7日累收約1.5萬張入票

●觀塘Bal Residence開放7個現樓單位供參觀

●曉柏峰擬推特別付款方法吸人才

●西南九龍維港滙I三房2,770萬元沽

●鰂魚涌THE HOLBORN開售至今累售243伙

●啟德維港1號兩房呎價約20,375元

●粉嶺北ONE INNOVALE特色戶1,418萬元破頂價沽

●內地專才斥1,551萬元購入沙田星凱．堤岸三房戶

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱．堤岸於周二(28日)深夜售出2座7樓C室，實用面積850方呎，採三房一套間隔，以1,551.3萬港元成交，呎價約18,251元。據悉，買家為內地專才，料受惠於「先免後徵」的印花稅機制，故購入單位自住。

●元朗尚悅‧天城首錄終止交易

●大埔林海山城出現取消交易

●油塘蔚藍東岸兩房交易告吹