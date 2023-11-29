天水圍新盤錄1.5萬張入票 超額41倍
2023年11月29日 22:03
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天水圍新盤收票數字持續增加，市場消息指，7日內已接獲約1.5萬個認購登記，暫錄超額約41倍。同時，市場於日內錄得至少3宗交易未有進展或終止買賣合約個案。
●天水圍YOHO WEST 7日累收約1.5萬張入票
市場消息指，新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期YOHO WEST，截至周三(29日)下午約6時，於7日之內累計已接獲約1.5萬張入票，按周六(2日)首輪發售350伙計算，目前已錄得超額認購約約41倍。
●觀塘Bal Residence開放7個現樓單位供參觀
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周三(29日)開放26樓全層7個現樓單位予傳媒參觀，其中4個配合主題擺放家具。麗新發展高級副總裁潘銳民表示，項目最新明年3月交樓，展望明年樓價平穩發展。
●曉柏峰擬推特別付款方法吸人才
恒基地產(00012)擬為旗下長沙灣西洋菜北街曉柏峰推出惠及輸入人才的特別付款方法。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，正構思的付款方法包括低首期及長成交期，預期可幫助7種人才輸入計劃來港的買家入市。他補充指，曉柏峰現時平均成交呎價約18,190港元，每伙平均成交價660萬元。
●西南九龍維港滙I三房2,770萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周三(29日)沽出1座17樓C室，為實用面積966方呎，採三房儲物室間隔，成交價2,770萬元，呎價約28,675元。
●鰂魚涌THE HOLBORN開售至今累售243伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，自7月以現樓推售至今(29日)累沽107伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述成交的買家約半數來自港島區，另九龍區及新界區買家的佔比相約。項目的A座20樓A10室，實用面積277方呎一房，成交價669.84萬元，呎價約24,182元。而全盤至今累售約243伙，套現逾17.6億元。
●啟德維港1號兩房呎價約20,375元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(29日)錄得2B座8樓C室，實用面積459方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價935.2萬元，呎價約20,375元。
●粉嶺北ONE INNOVALE特色戶1,418萬元破頂價沽
恒基地產(00012)旗下的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna錄得新高價成交，周三(29日)透過招標以1,418萬元售出E座17樓7室頂層特色戶，實用面積772方呎三房，連63方呎平台及559方呎天台，呎價約18,368元，成交價屬ONE INNOVALE系列共3期項目中最高。
●內地專才斥1,551萬元購入沙田星凱．堤岸三房戶
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱．堤岸於周二(28日)深夜售出2座7樓C室，實用面積850方呎，採三房一套間隔，以1,551.3萬港元成交，呎價約18,251元。據悉，買家為內地專才，料受惠於「先免後徵」的印花稅機制，故購入單位自住。
●元朗尚悅‧天城首錄終止交易
恒基地產(00012)旗下元朗洋房項目尚悅‧天城首錄終止交易，該盤的1號洋房實用面積1,825方呎，設有四間套房，連161方呎前庭、402方呎花園及433方呎天台，原本於2021年3月以2,839.2萬元售出，當時呎價約15,557，買家以成交期為730日的付款計劃入市。
●大埔林海山城出現取消交易
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，位於7座2樓A室的四房單位，實用面積2,033方呎，原本於上周一(20日)以約3,573.8萬元售出，呎價約17,579元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展，並屬項目首宗。
●油塘蔚藍東岸兩房交易告吹
五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸3座7樓B室，實用面積460方呎兩房，原本在2020年12月以895.41萬元沽出，當時呎價約19,465 元，但交易於今(29日)顯示為已終止。