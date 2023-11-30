鄧建初：股市上沖下洗　平均線成糖衣毒藥

在「難為牛熊定分界」的股市，簡單移動平均線屢屢犯錯。

雖云太陽底下無新事，但是世事如棋局局新，套用於股票市場同樣適合。隨着資訊氾濫，股民們瞬間獲取海量訊息，股市波動程度亦較以往有過之而無不及。香港恒生指數在2000年科網股熱潮爆破前，高位曾經攀越 18000點。 23年過去的今日，恒生指數在上週五收報17559，無數次的上落市中，指數竟原地踏步，毫無寸進。初哥多年前曾在專欄寫下的一篇「難為牛熊定分界」文章，直至今天看來仍非常有效。預期在錯綜複雜的大環境下，未來仍會沿用此種方式運行。正因如此，如果依舊用一般人皆認知的簡單移動平均線，屢次出錯是可以預料的。

凡事要判斷準確，沒有邏輯性的數字或統計數據，不能成立。坊間常用的10天、20天及 50天線，正犯上數字邏輯的錯誤；而統計數據的事實是，恒生指數N次在以上3條平均線穿梭上落，出錯頻率高得驚人，難怪信奉此套理論者莫不輸至焦頭爛額。

10天及20天線時間性太短，出錯率高是可以理解。而50天線及100天線，不及60天線和120天線好用，這是建基於港股交易日的邏輯性問題。3個月的交易日約在60天，6個月的交易日約在120天，實用及可靠性應略高於50天及100天線。而所謂「黃金交叉線」及「死亡交叉線」」，因失了識於微時的先機，加上難有大單邊市的出現，所以容易掉入贏少少、輸大大的投資陷阱。

誠然，移動平均線有三種方式測試，初哥認為平滑移動平均線稍勝過簡單移動平均線，長遠計算，會有差之毫釐、繆之千里的效果。事實上，只要用簡單的0與5、即恒指用500點及1000點為上下限波幅點，已達致用平均線的效果，不需太費腦筋。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)