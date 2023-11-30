道指漲13點　紐約期油升近2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.83；港匯見7.8035；離岸人民幣(CNH)報7.1382；美元兌日圓處147.01；歐元報1.0979，英鎊報1.2696。現貨金價處2,046美元。布油報82.65美元，紐油報77.68美元。比特幣企37,567美元。道指期貨跌近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約20點。

●道指周三(29日)收市報35,430點，升13點或0.04%。標指收報4,550點，跌4點或0.09%；納指收報14,258點，跌23點或0.16%。

●英國富時100指數收報7,423點，跌31點或0.43%。德國DAX指數收報16,166點，升173點或1.09%。法國CAC指數收報7,267點，升17點或0.24%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,924點，跌68點。

●12月夜期期指收市報17,108點，升70點，高水115點。

●紐約期油收報每桶77.86美元，升1.45美元，升幅1.9%。倫敦布蘭特期油收報每桶83.1美元，升1.42美元，升幅1.7%。

●紐約期金收報每安士2,067.1美元，升6.9美元或0.3%，連升4日，創2020年8月6日以來收市新高。

●日本股市早段跌過百點，南韓及澳洲股市偏軟。

●日本10月零售銷售按年增長4.2%，預期升6%。10月工業產出初值按年增長0.9%，預期升0.5%。

●美國今年第三季經濟增長按年上調至5.2%。

●美國上周原油庫存意外增加160.9萬桶。

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