港股受制萬七關　友邦挫逾2%　百度及網易捱沽

港股在11月最後一個交易日表現反覆，恒生指數早段曾跌130點，至16,863點的一年低位後有支持，一度倒升並重上17,000點，惟始終未能企穩，暫維持數十點跌幅。國企指數偏軟；科技指數跌30點，主板成交330億港元。

大型科網股個別發展，騰訊升1%；美團開市跌至88元即有支持，暫倒升0.9%；小米集團升0.7%。京東集團跌0.5%；攜程跌0.6%；阿里巴巴跌0.7%；網易跌1.2%；百度跌1.6%。

金融股窄幅上落，友邦保險跌2.6%；滙豐控股跌0.6%；中國人壽跌0.5%；招商銀行及香港交易所跌0.3%；工商銀行無起跌；中國平安升0.1%；建設銀行升0.2%；中國銀行升0.3%。

內需消費股有買盤，農夫山泉升2.4%；李寧升2.1%；華潤啤酒升1.6%；萬洲國際升1%；百威亞太升0.6%。

【09:20】港股好淡角力 美團跌穿90元 騰訊靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數跌8點，報16,985點；國企指數高開1點，報5,820點；科技指數跌6點，報3,904點。

大型科網股拖低大市，美團未止跌，開市挫2.7%報88港元，失守90元關；京東集團跌近2%；阿里巴巴跌0.2%；網易偏軟；小米集團及攜程無起跌；騰訊升0.1%。

金融股個別發展，建設銀行升0.9%；工商銀行升0.5%；中國銀行升0.3%；香港交易所升0.2%；友邦保險無起跌。滙豐控股及中國平安跌0.3%；招商銀行跌0.5%。