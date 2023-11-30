許繹彬：倘無刺激成交方案 港股恐續現「逢反彈、必沽貨」
2023年11月30日 09:35
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，11月快將過去，儘管11月成交確實有回暖迹象，但始終都未能擺脫18,000點的魔咒，恒指在三次大成交下，曾向18,000點關口嘗試衝關，可惜全部都無功而回。
更令人心淡的是，在衝關不遂後，恒指即急促回落至17,000點邊緣，重要支持線再度失守；昨天(29日)情況更甚為惡劣，指數在大成交下跌穿17,000點，低見16,881點，與今年低位相比只差2點；從本月高位與昨天低位相比，下調已超過1,000點，對投資者來說，簡直可以「天堂與地獄」來形容。
今日已經是本月的最後一個交易日，除了已肯定恒指暫在18,000點以上出現三頂不破的格局外，更已出現連續四個月下跌的困局；以目前來看，粉飾櫥窗工作好像沒有在恒指出現；對投資者而言，本周恒指的確在毫無先兆的情況下，作出大幅調整；部分昔日充當支撐大市的龍頭大股，如美團(03690)在公布業績後，純利增長超過6成之多，勝過市場預期，但市場有另一睇法，基於對內地內需前景存在太多不確定憂慮，因而對美團未來前景產生無限戒心，令大行紛紛調低其目標價，其股價除跌穿100港元大關外，更跌至3年新低位，比去年恒指跌至低位時的情況更為恐怖。
恒指在本周再度成為全球焦點，除在點數上早已被日經遠遠超過近一倍外；連帶一直被譽為亞洲第二梯隊的台灣加權指數，亦趁恒指反覆下跌，以不費吹灰之力就已成功超越恒指，對上一次超越已經是1998年。港股今年跌幅已經受全球關注，究竟在餘下一個月，還有甚麼「創舉」？相信投資者已無心想像。
筆者認為，恒指本周出現如此慘烈調整，其中一主因相信是由於本港銀行體系在年底前對現金的需求急升，令本港原本已非常緊張的現金流，變得雪上加霜；亦因此緣故，衡擊香港銀行融資成本的一項重要指標香港銀行同業拆息(HIBOR)，急升至16年來最高水平。利率上升無疑對投資者在股票市場的融資及供樓業主增添沉重壓力。
眾所周知，回望2020年，儘管新冠疫情肆虐，但當時的HIBOR依然持續在低位徘徊，投資者在低息環境下，自然也會在投資市場上較為進取，因而令當時的股市及樓市的表現顯得亮麗，股樓更創下歷史高位；但時至今日，股樓在持續高息的纏擾下，已經出現連跌多月的慘況；加上適逢年底將至，投資者快將要籌備交稅及準備資金過年，本周HIBOR突然再度抽升，投資者未必想再「捱」貴息，先行在流動市場進行套現，亦屬正常，股票市場因而首當其充。
再者，一直依賴內地政策好壞而取決於未來的走向的港股，本周初受鄰近的深圳樓市突然傳來打減價戰的消息，超過7成二手樓低於參考價出售，令原本已有所起色的內房股，再度下挫，再令人對內地經濟復甦步伐而產生憂慮，內需問題更令人不得不擔憂。
此外，一直強勢的汽車股亦因而受牽連，汽車龍頭比亞迪(01211)股價急回；濠賭股、餐飲股等紛紛走低；美團儘管業績亮麗，但因憂慮其前景而急挫；港股受壓於高息及內地復甦的問題，及昨天適逢期指結算，淡友借美團的不利消息下，將好友屠殺，導致斬倉盤湧現，投資者好像「要錢唔要貨」，令昨日恒指出現大成交下跌市，後市前景令人增添憂愁。
投資者均被月初港股衝上18,000點的氣勢而蒙蔽，大部分股民以為在餘下時間可看好一點，但可惜全城大跌眼鏡！儘管現階段人民幣匯率終於從低位持續回升，但由於港股持續不振，結構已出現嚴重受損，因此不能令其起死回生！現階段對投資者而言，相信已出現信心危機；對於剩餘一個月就完結的港股，若港府仍沒有對症下藥的刺激成交方案出台，恐怕未來只會繼續出現「逢反彈、必沽貨」的現象。