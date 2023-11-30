許繹彬：倘無刺激成交方案　港股恐續現「逢反彈、必沽貨」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，11月快將過去，儘管11月成交確實有回暖迹象，但始終都未能擺脫18,000點的魔咒，恒指在三次大成交下，曾向18,000點關口嘗試衝關，可惜全部都無功而回。

更令人心淡的是，在衝關不遂後，恒指即急促回落至17,000點邊緣，重要支持線再度失守；昨天(29日)情況更甚為惡劣，指數在大成交下跌穿17,000點，低見16,881點，與今年低位相比只差2點；從本月高位與昨天低位相比，下調已超過1,000點，對投資者來說，簡直可以「天堂與地獄」來形容。

恒指在本周再度成為全球焦點，除在點數上早已被日經遠遠超過近一倍外；連帶一直被譽為亞洲第二梯隊的台灣加權指數，亦趁恒指反覆下跌，以不費吹灰之力就已成功超越恒指，對上一次超越已經是1998年。港股今年跌幅已經受全球關注，究竟在餘下一個月，還有甚麼「創舉」？相信投資者已無心想像。

筆者認為，恒指本周出現如此慘烈調整，其中一主因相信是由於本港銀行體系在年底前對現金的需求急升，令本港原本已非常緊張的現金流，變得雪上加霜；亦因此緣故，衡擊香港銀行融資成本的一項重要指標香港銀行同業拆息(HIBOR)，急升至16年來最高水平。利率上升無疑對投資者在股票市場的融資及供樓業主增添沉重壓力。

眾所周知，回望2020年，儘管新冠疫情肆虐，但當時的HIBOR依然持續在低位徘徊，投資者在低息環境下，自然也會在投資市場上較為進取，因而令當時的股市及樓市的表現顯得亮麗，股樓更創下歷史高位；但時至今日，股樓在持續高息的纏擾下，已經出現連跌多月的慘況；加上適逢年底將至，投資者快將要籌備交稅及準備資金過年，本周HIBOR突然再度抽升，投資者未必想再「捱」貴息，先行在流動市場進行套現，亦屬正常，股票市場因而首當其充。

再者，一直依賴內地政策好壞而取決於未來的走向的港股，本周初受鄰近的深圳樓市突然傳來打減價戰的消息，超過7成二手樓低於參考價出售，令原本已有所起色的內房股，再度下挫，再令人對內地經濟復甦步伐而產生憂慮，內需問題更令人不得不擔憂。

投資者均被月初港股衝上18,000點的氣勢而蒙蔽，大部分股民以為在餘下時間可看好一點，但可惜全城大跌眼鏡！儘管現階段人民幣匯率終於從低位持續回升，但由於港股持續不振，結構已出現嚴重受損，因此不能令其起死回生！現階段對投資者而言，相信已出現信心危機；對於剩餘一個月就完結的港股，若港府仍沒有對症下藥的刺激成交方案出台，恐怕未來只會繼續出現「逢反彈、必沽貨」的現象。