內地11月官方製造業PMI跌至49.4　遜預期

中國11月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，連續兩個月低過50盛衰分界線，並差過市場預期的49.7；前值為49.5。中國11月非製造業PMI為50.2，預期50.9，前值50.6。此外，中國11月綜合PMI為50.4，前值50.7。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，內地11月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為49.4、50.2及50.4，較10月下降0.1、0.4及0.3個百分點，內地經濟景氣水準穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。他指，受部分製造業業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI略低於10月0.1個百分點。

其中，生產指數持續擴張。生產指數為50.7，較10月下降0.2個百分點，仍維持在臨界點以上。從業界來看，金屬製品、通用設備、鐵路船舶航太設備等產業生產指數均高於55，相關產業生產維持較快成長；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品等產業均低於臨界點，生產活動放緩。

新訂單指數基本持平。新訂單指數為49.4，較10月略降0.1個百分點。從業界來看，醫藥、汽車、鐵路船舶航空航太設備等產業新訂單指數均高於53，相關產業市場需求較快釋出。同時調查結果顯示，製造業企業中反映市場需求不足的企業佔比超六成，市場需求不足仍是當前製造業恢復發展面臨的首要困難。

大型企業PMI保持擴張。大型企業PMI為50.5% ，比上月下降0.2個百分點，連續6個月維持在擴張區間，今年5月份以來大型企業生產指數和新訂單指數始終位於臨界點以上，大型企業產需持續釋放；中、小型企業PMI分別為48.8%及47.8% ，景氣水準仍偏弱。

非製造業商務活動指數為50.2%，較10月下降0.4個百分點，仍高於臨界點，非製造業擴張步伐放緩。

服務業景氣水平回落。受假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為49.3%，較10月下降0.8個百分點，服務業市場活躍度回落。從業界來看，與居民出遊和消費密切相關的服務業上月受國慶假期帶動形成較高基數，本月指數高位回調，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落；電信廣播電視及衞星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等產業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量成長較快。從市場預期來看，業務活動預期指數為59.3% ，較上月上升1.8個百分點，顯示多數服務業企業對未來產業恢復發展信心較強。