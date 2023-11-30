新加坡生活成本冠全球　蘇黎世並列榜首　香港排第幾？

經濟學人智庫（EIU）發表2023年全球城市生活成本調查結果，全球生活成本以當地貨幣成本計算的話年增7.4%，增幅略小於去年的8.1%。今年，新加坡和瑞士的蘇黎世並列第一名，超越了去年位居榜首的美國紐約。

新加坡在過去11年來，已第9次位居榜首；而蘇黎世則由去年第6名衝上第一，部分原因是瑞士法朗強勢升值，以及食品雜貨、家庭用品和休閒娛樂的費用上漲。

榜單顯示，第三名是紐約和日內瓦，第五名香港、第六名洛杉磯、第七名巴黎、第八名有哥本哈根和以色列特拉維夫，第十名則是三藩市。

另外，榜單中跌幅最大的是中國和日本城市，他們主要受到人民幣和日圓貶值的拖累。中國城市南京、無錫、大連和北京均下降超過25位，日本東京和大阪分別下降23位和27位。

EIU表示，儘管通脹存在上行風險，但預計2024年將進一步放緩，從而緩解全球物價。但警告以巴戰爭進一步升級可能會推高能源價格，而厄爾尼諾現象也可能會推高食品價格。

該調查是在8月14日至9月11日進行的，在全球173座城市比較了逾200種日常產品和服務的價格。