【高盛推介】平保反彈 友邦續跌 獲資金持續吸納
2023年11月30日 11:10
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高盛(亞洲)有限責任公司：平保(02318)由上周五(24日)起連跌4日，今(30日)早反彈，早上至今在35.5至36港元附近窄幅上落，現報35.9元，升約0.4%。國家司法部部長賀榮日前表示，當局正會同有關部門加快修訂保險法及反不正當競爭法等。
友邦(01299)昨日失守70元水平，跌約1.4%，今早繼續下跌，最低見66.8元，現報67.4元，跌約2.6%。友邦公布，昨日共回購193.44萬股，涉資1.35億元。
觀察個股輪證資金流向，平保好倉於近期獲資金吸納，過去5個交易日共錄得約1,380萬元資金流入。淡倉於本周二(28日)錄得約30萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
友邦方面，好倉於過去5個交易日共錄得約510萬元資金流入。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約30萬元。
平安購(21156)，行使價46.05元，2024年6月25日到期，實際槓桿7.4倍，較貼價。
平安購(20854)，行使價50元，2024年4月25日到期，實際槓桿9.8倍，低面值、高槓桿。
友邦購(18983)，行使價80.85元，2024年6月25日到期，實際槓桿8.7倍，輕微價外、低面值。
友邦購(19880)，行使價88.05元，2024年3月25日到期，實際槓桿13.4倍，行使價90元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
友邦沽(19843)，行使價54.75元，2024年3月14日到期，實際槓桿10.7倍，低面值、高槓桿、低街貨。
平保及友邦牛熊證條款：
平安牛(59270)，收回價33.88元，行使價33.28元，換股比率100，槓桿比率12.9倍。
平安熊(63885)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率1.5倍。
友邦牛(52766)，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。
友邦熊(53786)，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率3.1倍。
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