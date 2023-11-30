鮑魚價格創近十年新低　內地養殖戶靠呢招增產...

一向被視為貴價食材的大閘蟹價格下滑，吸引不少港人搶購，不過原來連另一名貴食材鮑魚都比以前便宜不少，內媒報道，隨着近年來養殖技術不斷發展，如今鮑魚已是民眾餐桌上比較常見的食材，同時養殖規模逐漸擴大，使鮑魚價格逐年下降，今年冬季甚至創出十年來新低。

報道指，在碼頭的鮑魚分揀交易市場，鮑魚根據大小分類，愈小愈便宜，15個頭的一斤36元人民幣(下同)，20個頭的一斤32元，價格都較去年便宜約10元。銷售經理指，今年價格比往年都低，最主要原因是養殖產量高，供過於求。

報道引述鮑魚門市負責人表示，鮑魚養殖戶愈來愈多，整體價格現在走下坡。此外，這幾年養殖技術也慢慢成熟。根據北京京深海鮮市場統計，今年國產鮑魚價格為近十年最低。

數據顯示，目前中國已成為全球第一鮑魚養殖大國，年產量逾20萬噸，已經佔全球總養殖量的85%以上。

報道指，為因應冬季低溫養殖難題，近年山東省榮成市及福建省莆田、霞浦、寧德等地進行鮑魚南北轉場、冬夏對調養殖合作。每年11月，榮成海域養殖的鮑魚轉場南下福建「越冬」，來年5月再轉運回到榮成「度夏」。

這種南北接力養殖模式，有效解決南北溫差大難題，使鮑魚始終處在最適宜的生長環境，成活率提升至90%以上，經濟效益明顯提高，有力推進鄉村振興，漁民增收致富。