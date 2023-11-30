m18講場：林寶堅尼買唔起？呢件聯乘產品你應該買得到...

至於定價？唔好意思，仲未正式宣布，參考Redmi K70 Pro售價，最細容量版本12GB+256GB，賣3,299人仔；最大容量24GB+1TB，賣4,399人仔。

據其官方圖片，林寶堅尼Redmi K70 Pro機身下半部分就設計得有啲似車蓋，備有2種顏色，小記姑且形容為「豪氣金」同「跑車綠」，sharp醒程度爆晒錶。

其實Redmi並非首次同汽車品牌合作，去年月發售嘅手機K50電競版，就為平治汽車(Mercedes-Benz)旗下的一級方程式賽車Mercedes AMG F1車隊推出K50冠軍版，只得12GB+256GB版本，全球限量1萬部，價格4,199人仔，而同一儲存空間版本的K50賣3,899人仔。換言之，平治個嘜頭只係索價300人仔。唔知今次同林寶堅尼嘅聯乘手機，你又覺得值幾錢呢？

話時話，小米汽車將於2024年推出兼開賣，唔知到時同平治、林寶堅尼等品牌，又有冇合作空間呢？