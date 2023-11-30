高力：首11個月6幅土地流標　次數史上最多

樓市表現欠佳，發展商投地取態審慎，今年政府賣地成績未如理想。高力香港作出總結，計及政府官地、鐵路物業及市建局項目，今年首11個月有6幅土地流標收場，是土地供應史上，流標次數最多的一年。

該批流標土地包括赤柱環角道、荃灣油柑頭、東涌第106B區共3幅政府住宅地，至於港鐵大嶼山小蠔灣第1期、東涌東站第1期，以及市建局觀塘市中心第四及第五發展區項目，同樣未能批出。

而今年售出的4幅地皮，包括3幅住宅地，分別為荃灣寶豐路、堅尼地城西寧街及啟德第2A區2及3號地盤，餘下一幅為旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，總地價逾132億港元。

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，今年出現多次流標，主要因地產商投資大型發展項目面對不少壓力，包括新盤市場反應淡靜、貨尾單位積存、未來兩至三年供應多、高息加重資金成本，以及某些土地發展時間長，繼而增加風險因素，均減低發展商投標意欲。

另方面，息口持續高企，加上經濟復蘇步伐較預期慢，準買家入巿心態仍然保守，估計明年樓價下調趨勢將持續，亦會影響地價。

隨着多幅地皮流標，預期全年賣地收入難以達標。高力香港研究部主管李婉茵稱，2023至24財政年度賣地收入目標約850億元，以財政年度計，現僅售出兩幅地皮，合共約71億元收入，連同補地價等總收入共約121億元，僅佔全年目標約14%。情況較對上一個財政年度更嚴竣，當時最終只有約699億元收入，佔目標1,200億元約58%。

她指出，未來有更多新市鎮地皮推出，新發展區的整體規劃及路線圖最為重要，若欠缺基建及商業民生配套，發展商須承擔較大的投資風險，在充滿不確定性及高息環境下，自然有較多顧慮。當局應審視如何平衡配套需要及增加投標誘因，同時正視賣地底價是否能反映市場現實的問題。

該行估價及諮詢服務主管鄭亥延亦稱，在樓價及地價下調市況下，政府應以減低發展成本為目標，優化審批及建造程序，包括縮短土地出售後等待入伙紙與發出滿意紙的時間、放寬興建地庫停車場等。