會財局：業界低估質素管理　促閱《洞見》學習兼解決

為推動審計質素持續改善，會計及財務匯報局(簡稱會財局)發布《查察洞見》，以及有關非公眾利益實體執業單位查察的解說短片。會財局署任行政總裁兼查察部主管賴翠碧表示，觀察到會計師事務所低估了建立一個健全的質素管理制度的重要性，認為會計師行的領導層應在高層設定正確基調，包括主席、管理合夥人及質素監控制度負責人在內，並傳達至項目團隊，而會計師行也應投入足夠時間和資源，來實施所訂定的質素管理制度，長遠對整體審計質素和會計師行的聲譽可產生正面的漣漪效應。

該份查察洞見是會財局今年查察工作中的觀察結果，並就此提供意見，包括審計計劃中有關風險識別及評估的不足之處，以及其對維持審計質素的重要性；整個審計過程中缺乏項目合夥人及項目質素覆核員的有效覆核；及審計工作記錄的完整性和質素提升不足。該份洞見應有助核數師學習和改進其質素管理制度以及審計的關鍵範疇時，實現高質素審計。

賴氏敦促核數師仔細閱讀該份洞見內容，並採取建議的行動來解決已識別的缺失和相關問題。同時強烈鼓勵核數師觀看該短片，為即將來臨的查察作好準備。

截至2023年9月30日，會財局已查察了20個公眾利益實體項目、22個非公眾利益實體項目、11項質素管理制度和12項打擊洗錢及恐怖份子資金籌集合規監控。該份洞見揭示了多個有關香港新質素管理準則自2022 年 12 月 15 日生效以來，應當改進的領域。

她強調，會財局將在保障公眾利益的前提下，繼續以相稱原則對非公眾利益實體執業單位進行查察，並將繼續堅持風險為本的原則，對查察結果欠佳的公眾利益實體核數師展開特別查察，以維護審計質素，以達至有效地保障公眾利益。