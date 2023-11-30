首三季保險業毛保費總額微跌1%至4286億元

保監局公布2023年首三季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到4,286億港元，較去年同期下跌1%。其中，內地訪客的新造業務保費按季下跌32.9%至150億，但首三季相關保費仍達468億或佔個人業務總額32%。和以往一樣，此客戶群組購買的保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的54%、35%和4%。

2023年首三季長期有效業務的保費收入總額為3,748億，按年下跌1.7%；主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3,292億（上升2.8%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為182億（下跌17%）；以及退休計劃業務，其供款為224億（下跌35%），主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2,397億（上升7.4%）。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,465億（上升30.6%），由新造保單保費為1,373億（上升37.4%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為90億（下跌24.4%）的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約24,300份合資格延期年金保單，涉及保費16億，佔個人業務總額1.1%。

一般業務方面，首三季一般保險業務的毛保費及淨保費分別為538億（上升4.7%）和347億（上升3%），已償付申索毛額為228億（上升5.6%），整體承保利潤由34億顯著下降至$15億，包括退保利益1,186億和其他申索及利益$1,211億。