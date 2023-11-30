H＆M夥星展銀行推綠色貸款計劃　促服裝供應鏈減碳

瑞典服裝集團H&M與星展銀行合作融資工具，作為同類型首個綠色貸款計劃，以促進服裝業界供應鏈減碳。

為加快供應鏈全面採用綠色措施，雙方合作推出融資工具。透過該計劃，供應商可以獲得星展銀行提供的融資，以及由可持續發展顧問Guidehouse給予的技術支援，將工廠升級以減少氣候影響。有別於傳統尋求間接綠色銀行方案，該計劃直接向供應商提供有關溫室氣體減排項目的特定融資，並經H&M集團審核，從而提供最佳的優惠融資條件。

H&M集團綠色投資主管 Ulrika Leverenz表示。整個服裝產業都在致力於解決對氣候帶來的負面影響，但同時，有效的氣候行動亦需要配合融資，才可相輔相成。形容可持續發展投資不僅是一項負責任的方法，亦是未來成功的必要策略。

星展集團全球企業銀行業務主管陳淑珊表示，若希望加快供應鏈的淨零排放，需要快速擴展低碳技術應用和推出創新融資模式，帶動行業應用。而合作融資工具則是如何為供應商創造影響力的典型例子。星展銀行很高興能夠與H&M集團合作，以切實可行的方式提供可持續融資，通過直接資助工廠升級，協助供應商提高能源效率和減碳。