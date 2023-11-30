亞馬遜：國泰航空選擇AWS為雲端服務供應商

國泰與AWS合作成功發掘出數百個機器學習的潛在應用場景，並部署超過50個機器學習模型，當中包括能準確預算機上餐點需求，繼而減少廚餘量的模型，以及能實時預測機艙可用空間的模型。國泰機器學習創新中心將會繼續運用AWS的技術識別更多應用場景，並加快機器學習創新在旅遊、生活和貨運業務航線上的發展。長遠而言，國泰更計劃將國泰機器學習創新中心所研發的產業解決方案與商業航空業的其他企業分享，其中包括貨運收入規劃和航空路線預測等相關方案。

國泰機器學習創新中心與AWS合作所推動的創新成果已漸見成效。例如，國泰與AWS合作建立的端對端自然語言處理(NLP)服務，將來自線上和線下不同渠道的客戶評論自動分類至逾100種評論類別，大大提高了評論分類及標示的準確性，助客服團隊作出更迅速的回應，提升客戶體驗。

此外，國泰的貨運業務國泰貨運亦正在使用Amazon SageMaker(用於建置、訓練和部署 ML 模型的服務)、Amazon OpenSearch Service(提供業務和營運數據的即時搜尋、監控和分析的服務)，以及Amazon Redshift(雲端數據倉儲服務)建立收益管理模型。模型將進一步協助銷售團隊根據需求和可用性完善營運模式，以增加利潤和提升客戶忠誠度。

AWS經過證實、安全且靈活的基礎設施協助國泰為其客戶提供穩定和無縫的體驗，並提高了國泰的整體營運表現。將工作負載遷移至AWS後，國泰能更輕鬆地擴充其系統的承載能力，以應付外遊高峰期時的突發需求，為客戶提供更快捷、可靠的預訂和旅行體驗。國泰現時已成功遷移超過50%的傳統和關鍵任務工作負載至 AWS，並已減省了40%的IT基礎設施成本，而國泰的整個雲端遷移過程均在零停機時間的情況下完成。

此外，國泰正與AWS全面的雲端技術賦能計劃—AWS Skills Guild雲拓計劃合作，為其員工提供技術和商業層面的培訓和認證，協助團隊發展雲端創新的新技能。國泰計劃在未來3年內為包括高層管理團隊在內的1,000名員工提供雲端技能培訓。