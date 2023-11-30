道期漲131點 美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報102.874；港匯見7.8089；離岸人民幣(CNH)報7.1381；美元兌日圓報146.98；歐元處1.0954；英鎊報1.2701。金價報2,044.79美元。油價升近1%，布油報83.47美元，紐油處78.5美元。比特幣見37,573美元。道指期貨升131點。

焦點數據：

21:30 美國申領失業救濟人數

21:30 美國10月核心個人消費支出平減指數

21:30 美國10月個人消費

21:30 美國10月個人所得

22:45 美國11月芝加哥採購經理指數

23:00 美國10月成屋待完成銷售

●恒生指數全日收報17,042點，升49點或0.3%，主板成交逾1,391億港元。翰森製藥升4.6%，中升漲逾3%。恒指11月累跌69點或0.4%，連跌4個月。

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●內地A股個別發展，其中滬綜指升7點或0.26%，收報3,029點，成交3,267.56億元人民幣。

內地經濟：

●內地11月官方製造業PMI跌至49.4，連續兩個月收縮。

●傳農行與萬科龍湖等座談，謀建長期穩固合作關係。

●中金據報要求分析師勿唱淡，避免炫富及透露人工。

●摩通戴蒙：倘美國下令，會退出中國。

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香港經濟：

●新加坡生活成本冠全球，蘇黎世並列榜首，香港排第幾？

●首三季保險業毛保費總額微跌1%至4286億元。

●會財局：業界低估質素管理，促閱《洞見》學習兼解決。

●高力：首11個月6幅土地流標，次數史上最多。

外地經濟：

●環保定莫財？歐美消費者對二手商品需求大增。

●華爾街最悲！摩通料明年底標指較現水平再跌8%。

●南韓央行維持利率不變，符預期。

企業消息：

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