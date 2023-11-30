滙豐擔任「FPS x PromptPay」香港結算行　下月4日啟用

滙豐宣布，將擔任「FPS x PromptPay二維碼付款」的香港唯一結算銀行，在服務於12月4日推出後，提供外匯兌換、結算及對賬等服務，以實現香港與泰國兩地的跨境零售支付。滙豐同時將成為用戶方和商戶方參與銀行，支援香港遊客在泰國購物付款，以及幫助香港商戶向泰國遊客收取款項。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐十分高興獲委任為「轉數快」與泰國PromptPay互聯的香港結算銀行，以及用戶方和商戶方參與銀行。希望利用滙豐發展完善的支付基建，全力支持「轉數快」首度連接外地的快速支付系統，全程為旅客提供即時和簡便的跨境零售支付體驗。自「轉數快」5年前推出以來，滙豐一直積極參與這項具標誌性的金融基建發展，致力促進服務普及。單計今年上半年，滙豐處理的商戶「轉數快」交易量按年上升超過四成。

由12月4日起，滙豐個人客戶可使用香港滙豐流動理財應用程式，在泰國超過800萬家商戶，掃描PromptPay二維碼以進行付款，款項將直接從客戶的港元賬戶扣除。客戶於泰國商戶完成指定「FPS x PromptPay二維碼付款」交易後，更可參加抽獎，贏取旅遊禮券，更多細節即將公布。

滙豐「智豐收」商戶可向泰國旅客展示現時的「轉數快」二維碼，即時收取他們透過PromptPay的付款，無需另外註冊、進行系統升級或額外費用。