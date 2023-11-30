【外遊福音】港人遊泰下周一可用轉數快畀錢　每日上限係...

「轉數快」12月4日起接通泰國的「PromptPay」，屆時港人就可以在泰國使用香港的「轉數快」跨境電子付款，每日最高付款限額為一萬港元。泰國遊客在香港可以在接受轉數快的商戶使用PromptPay付款。

【港人如何向PromptPay商戶支付？】

用戶打開慣常使用的手機應用程式，並掃描PromptPay商戶的動態或者靜態二維碼，確認交易細節後，按確認並完成支付。過程中間需要保安編碼或者生物認證，每日交易上限一萬港元。

當局提醒，市民確保手機應用程式已更新至最新版本，並﻿認住PromptPay商戶二維碼，並且務必核對付款資料才確認付款。

至於每日交易上限維持在一萬元，香港金管局副總裁李達志表示，限額有與業界商討過，相信在最初推行階段可應付絕大部分場景，視乎日後使用情況，再考慮有否提高的必要。

另外，泰國用戶每筆交易上限10萬泰銖，每日支付上限則是50萬泰銖，惟當地銀行或因風險管理而調低有關上限。

【有沒有額外收費？】

對於香港商戶而言，所有接受轉數快二維碼付款的商戶將能夠接收泰國遊客的付款；無需更改系統，商戶無需支付相關費用。

香港用戶在泰國使用轉數快消費時，費用主要反映在匯率水平上。李表示，匯率非常透明，用戶在確認支付前，交易所涉及金額及匯率都顯示得非常清楚。他又謂，在測試階段期間，與其他支付工具相比，匯率水平相當不錯。

李達志稱，這次選擇與泰國合作，是考慮到泰國在快速支付系統跨境互聯方面經驗豐富，且﻿泰國是香港人最常到的旅遊地點之一。至於未來是否把合作範圍擴至其他地區，比如新加坡、印尼及馬來西亞等東南亞國家，當局抱持開放態度，這也視乎雙方合作意願；目前會先讓港人習慣跨境支付。

另外，香港支持用戶掃描二維碼的參與機構共7間銀行以及2間儲值支付工具營運商，包括滙豐、中銀香港、恒生銀行、東亞銀行、花旗香港、交銀香港及富邦香港，以及八達通卡及HKT Payment。泰國方面，則有3間銀行參與，分別是Bangkok Bank（盤谷銀行）、Bank of Ayudhya及Krungthai Bank。