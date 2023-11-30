遠東發展：新界樓供應多 樓價或再跌5至10%
2023年11月30日 17:11
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邱達昌(右二)
香港樓市疲弱，中小型地產商遠東發展(00035)被問到會否減價促銷時，主席邱達昌表示，「唔到我睇，要面對市場」，公司與新世界發展(00017)合作的啟德樓盤項目，在定價時冀兩間公司能夠互相「尊重意見，但我認為應該要貼地」，又謂「我哋壓力唔大」。其女兒、公司環球項目董事總經理邱詠賢則補充，售價將參考同區其他樓盤。
邱達昌指，樓市是香港人和社會切身和基本的問題，目前樓價受制於高利息環境、離開香港人數太多，以及新的貨源不少這三個因素。以他們一間中小型地產商為例，可售資源都達1,000伙，所有上市公司加起來的可售單位非常可觀。他表示，難怪近期多幅地皮流標，「無人去(投標)，因為都食飽，暫時唔使再食」。
他又指，公司位於上環和啟德的住宅項目，雖然地皮入貨價較貴，但因為位置問題不用太擔心，反而位於屯門的住宅項目，因為新界的供應太多，該區樓價會否再跌5至10%，「真係講唔定」。
他又稱讚新世界發展行政總裁鄭志剛做的項目很高級，「細鄭生(鄭志剛)好勤力，我可以保證他不是一個偷生的人，不是一個不做事的人」。