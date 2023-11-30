遠東發展：新界樓供應多　樓價或再跌5至10%

邱達昌指，樓市是香港人和社會切身和基本的問題，目前樓價受制於高利息環境、離開香港人數太多，以及新的貨源不少這三個因素。以他們一間中小型地產商為例，可售資源都達1,000伙，所有上市公司加起來的可售單位非常可觀。他表示，難怪近期多幅地皮流標，「無人去(投標)，因為都食飽，暫時唔使再食」。

他又指，公司位於上環和啟德的住宅項目，雖然地皮入貨價較貴，但因為位置問題不用太擔心，反而位於屯門的住宅項目，因為新界的供應太多，該區樓價會否再跌5至10%，「真係講唔定」。

他又稱讚新世界發展行政總裁鄭志剛做的項目很高級，「細鄭生(鄭志剛)好勤力，我可以保證他不是一個偷生的人，不是一個不做事的人」。