轉數快下周一「港泰互聯」 　有銀行推電子禮券抽獎

香港「轉數快」與泰國快速支付系統「PromptPay」下周一(12月4日)連接，方便港人遊泰時使用新的跨境支付體驗，同時本地商戶亦可透過該支付方式，接受泰國旅客的付款。

花旗銀行

花旗銀行表示，全力支持即將推出的「轉數快 x PromptPay二維碼支付」服務，該行客戶在泰國商戶可透過手穖銀行內的「Citi Scan and Pay」掃描二維碼付款，新功能將於下星期一推出。

中銀香港

中銀香港亦稱，手機銀行和BoC Pay手機應用程式(App)支持以「FPS x PromptPay二維碼付款」作零售支付。由12月4日起，客戶可透過中銀香港手機銀行「二維碼付款/收款」功能或BoC Pay的「一掃即付」功能，掃描泰國商「PromptPay」二維碼，經「轉數快」付款給泰國商戶。毋須手續費。

中銀香港副總裁陳文表示，是次合作為香港與東南亞間快速支付系統雙向聯通的起點，除為區域內客戶提供更為便捷的跨境支付方式，同時促進民生消費相關行業的數碼化轉型，為本地商戶帶來更多業務商機。

恒生銀行

為慶祝轉數快與PromptPay實現互聯互通，恒生表示，將於「轉數快 x PromptPay二維碼支付」服務推出首日至2024年3月4日舉行「泰賞Pay」旅遊電子現金券大抽獎，客戶在泰國透過恒生MobileApp掃描當地PromptPay商戶的二維碼並完成付款，可享0%外幣兌換手續費，以及自動獲取一次抽獎機會，有機會贏取5,000港元的旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生MobileApp或個人e-Banking(桌面版)完成5,000元或以上之外幣兌換交易，更可獲取額外抽獎機會。

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，新服務進一步擴闊轉數快的使用層面，客戶在出遊泰國時可率先享受安全和便捷的跨境支付體驗，又指該行一直致力推動金融科技的應用，以促進普及金融的發展。