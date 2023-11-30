金管局：10月港元存款下降0.4%　人幣存款升3.3%

​香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2023年10月份沒有明顯變動，其中港元存款下降0.4%，外幣存款則上升0.4%。

由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別上升2.3%及1.2%。香港人民幣存款在10月份上升3.3%，至9,840億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為9,786億元人民幣，而9月份為10,025億元人民幣。

10月份貸款與墊款總額下跌0.5%，由年初截至10月底計下跌3.1%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在10月份分別下跌0.3%及1.2%。由於港元貸款的跌幅較港元存款的跌幅大，港元貸存比率由9月底的86.3%，下跌至10月底的86.1%。

10月份港元貨幣供應量M2及M3同時下跌0.4%，與去年同期比較則均上升3.3%。10月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.4%，與去年同期比較則下跌15.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於10月份均微升0.1%，與去年同期比較，M2及M3均上升3.3%。