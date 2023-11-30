港交所就「打風開市」諮詢　不鼓勵以實體營業點提供服務

為了給市場充足時間準備，專責小組建議在實施惡劣天氣下維持交易前提供6個月的準備時間，即2024年7月生效。

港交所行政總裁歐冠昇表示，香港是全球主要的國際金融中心之一，也是區內首選的全球風險管理中心和資產配置中心，故香港市場必須在惡劣天氣下仍然維持正常交易，以便利區內以至國際投資者進行交易，確保他們能夠繼續管理其投資組合和相應的風險，特別是當其相關資產的市場也開放。現時已有可靠的技術來保障安全、順暢的遙距工作，所以是時候讓香港市場的運作與全球其他主要市場同步。

港交所在文件中強調，人員及投資者安全是核心考慮因素，同時預計所有營運都應以電子化及遙距方式進行。惡劣天氣下，強烈不鼓勵透過實體營業點提供服務。

就市場最關注的結算安排，文件建議，結算、交收及抵押品管理服務安排、中央結算系統的服務時間表及託管服務的服務時間表將維持與常規交易及交收日相同。託管服務將與常規滬深股通交易及結算日相同。不過，由於香港結算及股份過戶登記處的實體營業點，預期會在惡劣天氣下關閉，故投資者於惡劣天氣下將不能提存實物股票。因此，文件建議給予若干補購豁免。

如果部分公司行動的最後過戶登記日當天遇到惡劣天氣，建議推遲該日期，因為持有實物證券的公司行動參與者會因實體營業點關閉而受到影響。港交所擬在其網站和系統上發布適當公告，提醒參與者和投資者，儘管香港正在經歷惡劣天氣，但市場交易仍維持正常，某些特定市場功能另有安排。