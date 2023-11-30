港交所姚嘉仁：惡劣天氣交易安排諮詢　歡迎提意見

他提到，近年香港多次受到惡劣天氣影響，而引致證券市場、學校、企業暫停開放，影響社會正常運作。港交所多年來擁有一套完善的機制，去應對惡劣天氣下的交易安排。儘管市場雖然有序運行，但這套機制存在已久，是時候檢討是否切合時宜。特別是在其投資組合的相關資產所在的市場仍然保持開放的情況下。當市場波動加劇和主要指數作重新調整時，此類風險可能會增加，對投資者所造成的損失則是難以估計。

他舉例指，由於本港的衍生產品市場比以前更國際化，許多產品都以亞洲區內和全球市場為目標，包括日本、中國內地、新加坡等市場。如果香港市場暫停交易，但目標市場卻繼續營運，則會令投資者面對的風險增加，因為他們在停市的情況下無法因應市場變化來進行風險管理。

他指，港交所的互聯互通計劃和衍生產品業務正持續增長，有愈來愈多投資者參與香港市場，因此需要一套更完善的交易安排，以促進更多資本參與香港市場。過去幾年應對新冠疫情的經驗，加上近年的多項市場系統提升，認為市場可以通過遙距的方式維持有效、公平、有序的運作，相關持份者已均有相應舉措可配合在惡劣天氣下開市。同時重申，當港交所設計和規劃惡劣天氣下維持開市時，需要從不同持份者的角度考慮實際情況，「人員安全是我們的首要考慮」。