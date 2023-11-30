港交所：惡劣天氣下運作之安排與正常交易日無異

他舉例指，對於無法將實物證券存入股份過戶登記處進行結算的參與者，建議就強制補購提供若干的豁免 。此外，如果最後過戶登記日恰逢遇上惡劣天氣，過戶登記日將會相應押後，減低對使用實物證券人士的影響。

早前有證券業界建議在惡劣天氣下推遲結算及交收，惟姚氏指，交易和結算是整個市場運作的一部分，若將兩者分開處理，「就好像把統一的流程拆開」，直言做法並不理想。部分參與者有責任在結算期間付款，而其他參與者可能預期會在結算期間收到款項。因此，任何延誤都會影響款項到賬，從而影響許多市場參與者和投資者，最終難以應對剩餘的風險敞口。

他又指，由於無法預測惡劣天氣何時發生，無法參照現行的假期前安排向參與者提前收取保證金，所以需要在這些有限條件下進行操作，並需要非常清楚地讓參與者明白相關安排。重要的是，銀行和其他金融構已確認了他們可以在惡劣天氣期間提供電子服務，以支援市場參與者的結算和資金調配安排。

據諮詢文件，基於人員及投資者安全考量，若全日維持惡劣天氣，銀行分行將全日休息。在現行安排下，前一個工作天存入的紙本支票無法按原定計劃交收，日後為方便在惡劣天氣交易日調動資金，於惡劣天氣交易日前一個工作日存入的紙本支票會於惡劣天氣交易日交收，而銀行關門前或重開後存入的紙本支票將於同日處理和結算，但須符合銀行正常的紙本支票託收截止時間規定，相關支票會於下一個工作日交收。

不過，由於銀行分行在惡劣天氣日休息，因此包括經自動櫃員機或入票等任何渠道收集紙本支票，不會作進一步處理，而電支子票的結算及交收則不受影響。為避免轉賬遇潛在問題，港交所建議投資者及參與者為實施惡劣天氣下維持交易作好準備，採納並熟悉電子轉賬方式，例如結算所自動轉賬系統(CHATS)、快速支付系統(FPS)、電子支票及批量記賬結算等。