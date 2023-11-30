美通脹數據回落　3大指數早段個別發展

美股3大指數周四個別發展，道指升193點，報35,623點；標指跌4點，報4,546點；以科技股為主的納指跌44點，報14,214點。港股夜期失守1.7萬關，跌64點，報16,984，低水59點。

美國聯儲局最重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)價格指數，10月份按年升幅降至3%，低於市場預期，撇除食品及能源後的核心PCE通脹率亦降至3.5%，符合預期。

通脹下降為減息提供依據，但摩根大通對股市的展望更多着眼於增長放緩，把標指明年目標設於4,200點，比周三收市低7.7%，為迄今發表相關展望的大行當中最淡。

摩通強調，聯儲局不會急速減息，宏觀經濟環境卻更具挑戰，如全球增長放緩，家庭儲蓄縮水、地緣政治緊張，而美國總統大選亦恐使政策前景不穩。巴克萊的預測較樂觀，目標為4,800點，但由於市場已偷步炒，意味來年漲幅亦僅約5%。

事實上，上季美國經濟增速獲向上修訂，但消費的增速被下調，而聯儲局的地區經濟報告《褐皮書》亦顯示，10月初以來，12個分區有一半經濟活動「略為下滑」，兩個「持平至微跌」，可見放緩的居多，大部分反映通脹緩和，商戶請人的難度亦下降。

大市做好原因之一乃道指成分股、雲服務商Salesforce的股價早段飆8%。該企調高明年1月底止本財政年度的經調整每股盈利指引到8.18至8.19美元，本財季經調整每股盈利指引2.25至2.26美元，同勝預期。

該企10月底止季度收入按年增長11.26%至81.41億美元，連同經營成本下降，造就列帳純利按年飆4.82倍至12.24億美元，經調整純利亦按年升47.92%至20.68億美元。