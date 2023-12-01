東方日報B1：華製造服務業齊收縮　降準或提速

作為世界第二大經濟體的中國，經濟增長動力持續減弱，11月份兩大行業的採購及商務活動連跌兩個月！國家統計局昨發布的製造業採購經理指數(PMI)跌至49.4，不但意味第四季以來一直失守50盛衰分界線，更創4個月來低位。分析指，數據進一步提高外界對政策支持的預期，滙豐研究更預期，中國人民銀行於年底或降低存款準備金率(降準)。

受部分製造業進入傳統淡季及市場需求不足等因素影響，11月製造業PMI按月再跌0.1個百分點。在構成製造業PMI的5個分類指數中，新訂單、原物料庫存和從業人員指數均低於50水平。同時，受十一假期效應消退等因素影響，非製造業PMI創年內新低，僅錄50.2，較10月下降0.4個百分點，其中，服務業商務活動指數只有49.3，急跌0.8個百分點，為年內首次跌穿50，陷入收縮區間。

當局解釋，與居民出遊和消費密切相關的服務業在10月受假期帶動形成較高基數，才導致11月指數高位回調。此外，財政部數據顯示，首10個月國營企業利潤總額達38,326.4億元人民幣，按年增7.1%，升幅比首3季擴大2.8個百分點。

不過，11月綜合PMI仍按月降0.3個百分點至50.4，不少大行及經濟學家均指PMI放緩程度加快，正反映經濟關鍵復甦驅動力如服務業的反彈已逐漸減弱。大華銀行就形容，經濟動力看來比預想的弱得多，早前傳出人行考慮重新啟動抵押補充貸款(PSL)工具注入流動性，雖然可能將進一步帶動銀行降息，但降息效應或推遲到2024年首季甚至第二季，而降準25點子就有機會提前實施。

滙豐研究指，PMI數據反映復甦趨勢在11月再放緩，最值得關注是服務業商務活動收縮，主要受樓市相關活動拖累。而外圍因素例如全球需求疲弱，則打擊製造業活動表現等。因此當局有需要繼續以政策推動經濟增長，預期直接的財政支援之外，貨幣政策將保持寬鬆，年底更有望再降準50點子，按慣例在12月上旬舉行的中央經濟工作會議估計將提供更多訊息。

隨着美國聯儲局減息預期和美元匯率升勢回吐，由官方開出的人民幣中間價報7.1018兌每美元，按日續升13點子，再創近半年高。人民幣在岸價全日升幅反覆收窄，下午4時30分收報7.1311，略跌0.02%，惟11月累計漲幅仍達2.5%，為年內最大單月漲幅；人民幣離岸價更累漲2.68%。

人民幣資產吸引力更因而大幅上升，摩根大通在報告預計，中國股市漲勢延續到明年初，距離明年底MSCI中國指數的潛在升幅更超過一成。惟外媒引述摩通行政總裁戴蒙周三在峰會上指出，一旦出於某種原因，美國政府下令該行退出中國市場，該行將會照辦。