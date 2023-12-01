大米產量再降　亞洲米價又逼近15年高位

泰國米價再次暴漲，作為亞洲米價基準的泰國5%碎米每噸價格過去兩周累漲57美元或9.71%，達640美元，直逼8月初觸及的15年高位648美元。

泰國大米出口商協會榮譽會長Chookiat Ophaswongse分析，這是巴西和菲律賓等突如其來的需求殺到所致，同時亦與泰國售價上漲和泰銖轉強有關。他又謂︰「我們的大米賣得很好，因為越南的庫存處於低位」。

展望未來，暫時不見大米供需緊張緩和的條件，首先印度總理莫迪為了尋求連任，很大可能維持現行的出口限制，以平抑物價，爭取選民支持，而此乃大米價格近期上升的導火線。此外，厄爾尼諾現象的衝擊下，泰國政府亦估計，由於乾旱氣候持續，本財政年度當地大米產量恐跌6%，正值全球大米庫存恐連跌3年。

不過，另一邊廂，內地蔬菜價格卻處於低位，事緣消費市道欠佳，零售商及食肆都不敢入太多貨，「夠用就行」，同時由於各省大力發展農業，蔬菜產區愈來愈廣，河北和山東等傳統蔬菜大省的銷量遭遇挑戰；內媒甚至形容，浙江和上海一帶多個批發市場很多菜賣不出，彌補不了運費，甚至出現庫存積壓、菜沒賣完就先爛掉的情況。業界寄望，隨着氣溫本月開始下降，菜價能夠迎來反彈，但農戶的盈利卻未必能夠復原。