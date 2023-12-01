PCAOB首次處罰內地會計師行　涉考試出貓、審計工作偷懶等

美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)宣布，對3家中港會計師事務所和4名個人分別處以罰款，總計涉及794萬美元(約6,193萬港元)。

值得留意的是，今次是PCAOB歷來對中國內地和香港公司施加的最高民事罰款，也是PCAOB有史以來第一次能夠因為中國內地會計師事務所的審計缺陷，而對其採取執法行動。

「中國企業逃避責任的時代已經結束」

PCAOB主席Erica Williams表示，美國國會通過《外國公司問責法案》(HFCAA)後，PCAOB歷史上首次獲得了對中國註冊會計師事務所進行全面檢查和調查的權限。她更在一份聲明中表示︰「中國企業逃避責任的時代已經結束.......我們將採取行動保護美國市場的投資者，並對任何違反PCAOB規則和標準的人實施嚴厲制裁，無論他們身在何處。」

其中一項罰款，是針對普華永道中天會計師事務所(PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, LLP，「PWC中國」)和羅兵咸永道香港(Hong Kong-based PricewaterhouseCoopers，「PWC香港」)。PCAOB發現這兩家公司的員工在考試中「通水」，最終對這兩家公司共處以700萬美元的罰款。

從2018年到2020年，PWC香港的1,000多名人員和PWC中國的數百名人員，在強制內部培訓的線上測驗中「進行了不當答案共享」。事件涉及在美國審計相關的課程中，通過兩個未經授權的軟件提供或接收答案。

另外一項罰款，是針對山東浩信會計師事務所有限公司和4名相關人員，他們被指控的違規行為包括發布虛假審計報告、未能保持與客戶的獨立性，以及不當採用另一家會計事務所(前任審計師)的工作成果，而且「幾乎沒有做任何工作」，就發表了無保留的審計意見。

PCAOB對山東浩信處以75萬美元的罰款，並實施執業限制，包括禁止接受其新的PCAOB審計客戶等。山東浩信也同意採取補救措施，包括聘請一名獨立監察員以協助公司作出改善。

另外，有4名相關人士被禁止成為註冊會計師事務所的關聯人(associated persons)，他們合共被處以19萬美元的罰款，其中兩人同意接受50小時的額外專業教育課程。