【東方日報產評】華景氣疲弱不振　挽信心方能解困

過去中國製造業興旺，房地產、金融、創科發展蓬勃，關鍵在於民營經濟百業暢旺，信心十足，成為推動經濟增長的重要動力來源。之不過，如今內地雖然走出疫情已近一年，但民營經濟尚未復原，加上債務危機，以及地緣政治因素，整體景氣持續疲弱，年關中小微企業面臨結業潮，勢進一步打擊消費與就業市場，情況令人憂慮。當局要力挺民企，不能光靠口號，得盡快理順各項市場監管，應退場的就退場，消除不必要的監管枷鎖，民企信心回復，則減息降準之舉，才能收到最大的政策效益。

本來，3年新冠疫情嚴格清零防疫，已嚴重打擊內地商業活動，滿以為疫情過去，一切可以雨過天青。誰知一年快過，製造業和服務業指數尚未能全面復甦，房地產危機亦有待解決，加上今年以來大部分時間人民幣在貶值，居民口袋裏的收入與財富不斷下跌，更重要的看不清前景，就只有減少消費與投資。

昨日傳來，就連沿岸城市的餐飲業都面臨結業潮，一則反映消費市道真的十分疲弱，二則反映近年不少人失業改為創業，門檻低的餐飲業吸納不少個體戶，可如今都捱不住，可想而知小微企業也水深火熱。眼前這個新春得勒緊褲頭過日子，皆因明年外圍情況更複雜，內外交煎下，景氣狀況更是充滿變數。

要從速提振內部需求，製造與出口業受到美國的打壓，能保持穩定已算不俗，實難寄厚望，得靠房地產、金融與創新科技3大關鍵產業發力。雖然，近日已傳來內銀主動與房企洽商提供協助，但更能提振市場的信心，是協助大得不能倒的房企盡快進行債務重組，向市場釋出最強烈的「維穩」信號，穩定市場預期。房地產債務問題止住惡化趨勢，置業者才有信心入市，企業才有信心進行新投資，房地產一脈流動性恢復，將為經濟活動帶來明顯的推動作用，資產效應亦有利驅動內需的目標。

金融方面，近期仍不時傳出金融企業高層被調查，以及各種監管干預。守住不發生金融系統性風險無疑是政策底線，但在滿足這條件下，維持最大的市場化，是確保金融市場改革開放實現紅利的重要基礎。過度的政策干預，會抵銷改革開放成效，到頭來原地踏步，資本市場一潭死水，外資不吼，內資也輸到怕。試問一個全球第二大經濟體，沒有一個似樣的資本市場來支持實體經濟發展，又怎能說服資金投資中國，怎能支持經濟長遠可持續發展？

至於創新科技，向來是要靠民間經濟來推動，皆因創意不能靠政策指導。問題是，幾家代表性的上市科企業務發展面對監管和經營困難，股價低迷說明狀況。民企景氣未復原，推動創科發展會被打折，影響的是經濟競爭力。

說到底，內地經濟根基猶在，眼前面對的是一場信心危機。官方口裏力挺民企，支持民營經濟發展，但實際上未見起色，關鍵是趨嚴的監管環境不變，拖着經濟發展後腿的風險因素不退，民企缺乏信心，經濟自然難有起色。在見到這局面有明顯變化前，內地景氣將持續疲弱，仍留在市場的參與者，只有望天打卦！