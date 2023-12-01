陸秉鈞：英偉達業務增長強勁　為何股價卻弱勢？

與上季一樣，本欄特別分兩期解讀英發達的業績。是次為大家繼續深入解讀英偉達(NVDA.US)的下集。

英偉達實力長期超班

跟大多數男孩一樣，回想小時候讀書時，每日最期待的，必然是回家玩「電腦GAME」，但這個「電腦GAME」，卻很狡猾 — 每年畫面呈現的內容愈來愈華麗，但同時間，自己的電腦卻愈來愈跟不上。影響體驗事小，玩不到遊戲對小時候的筆者來說才是要命的，這免不了要升級電腦。幾年下來明白，所謂的電腦的升級，其實最關鍵的，還是顯示卡，其他的硬件，都是圍繞來配合它的。當年流行的顯示卡，上面負載的晶片，就只有AMD (AMD.US)和一間N 字頭出品的。當時候我總是想不明白，後者是一間多數香港人都不懂如何唸的公司，賣的卡卻遠貴於前者。

「好用」、「勁」，是筆者從身邊人聽到最多用到來形容Nvidia的一個形容詞。後來長大了，才明白，原來當你的實力足夠強大到對手也只能項背相望之時，哪怕你的名字如何讓人記不住，也不影響你的受擁戴程度 — 這包括經常串錯它名字卻乖乖消費的筆者，這就是Nvidia(英偉達)在顯示卡晶片市場的稱霸程度。這個一直是英偉達的主力業務 — 顯示卡晶片業務以「遊戲業務」呈現在財報中，兩年前還是收入佔比超過45%的長年主力業務，讓大家習慣看到顯示卡就想到英偉達。

然而，看到英偉達大家可能再不一定想起的顯示卡了。自使用生成式AI的ChatGPT火爆後，「遊戲業務」收入佔比從兩年前第三季度的45%下跌至上一季度的18%，然後再跌至今季的15.7%。需強調的是它的增長其實蠻好，受惠暑假和剛開學學生們帶來的需求，它實現按年及按月增長82%和15%的雙位數增長。但與帶有生成式AI所需晶片的「數據中心業務」相比，卻相形失色得多。

數據中心業務高速增長持續

「數據中心業務」實現按年及按月增長279%和41%的雙位數增長。誠如在前瞻中的分析指出，受惠於低基數效應，按年增長輕鬆超出200%其實是預料之內。但是次按季增長也達到高雙位數字的增長，的確是超出筆者及一眾市場人士的預期(富途綜合市場預期為+24%)。這主要受惠於產能的提升，以及今年才出品的新架構H100晶片正式取代了舊架構的A100晶片，導致單價大為提高了，相信才是價量齊升的原因。

那麼，隨着基數漸高，明年的增長如何？這裏可以參考一位分析師，他在業績會上詢問CEO黃仁勳其數據中心業務是否能持續增長至2025年，然後黃給出的答案是肯定的，「絕對相信數據中心可以增長至2025年」。

增長仍在，股價不升反跌？

然而，增長動力中期仍在，公司實力又頑強，那為何股價自業績後反而明顯走弱，至今都沒有辦法重回500美元或之上呢？首先，筆者最希望讀者關注的是，儘管「數據中心業務」目前增長仍然是強，但收入比例卻已經進入80%，這數據幾乎是以All in生成式晶片業務的代價作為押注。

然而在增長可以達至2025年的時候，我們卻看到來年市場預測普遍都是較保守 — 來年英偉達的第一季度總收入預測為211.34億美元，比本年第四季公司指引的200億美元只有稍多於5%的按季增長。股價反映將來，儘管過去一季的業績數字很亮麗，但在目前股價享有極高估值的情況下，這較為低速的增長動力肯定為股價帶來下調壓力。當然，要補充一點，若果比較的時間維度拉長至「按年」看，哪怕按季停止增長，按年增長的百分比在來年一整年四個季度都仍然將會非常驚人。但這掩不住收入增長進入減速期的預估。

從技術圖表來看，股價在今年8月底突破一次500美元後，股價於本次業績公布前一天再次突破500美元，但最終都是無功而還。以未來兩個月一個算是較中線的時間看，考慮到英偉達預期的增長動力進入減速期的情況下，相信股價將會受制於500至550美元。支持位方面，於半年前公布業績後在370美元以下留下了一個的巨大裂口。

除非出現股災，否則英偉達就算自身基本面轉差，筆者相信這裂口也不會補回。至於11月初遺留下位於423.8至428.9之間的一個裂口位，筆者也傾向短期較難補回。如果讀者非常希望買入作長線投資，那麼稍高於此裂口位的450美元，筆者認為將是一個較佳的的中線吸納位。股價較大概率在450至550美元作上落波動。筆者也認為在不考慮BETA放大的情況下，股價表現只是與大市同步。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)