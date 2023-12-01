鄧聲興：沙特ETF開拓港投資商機

沙特阿拉伯擁有豐富的自然資源、雄厚的經濟實力及龐大的高端消費群體，持續吸引渴望拓展全球業務的跨國企業。該國近年致力推行經濟和社會改革，在多個領域積極求變，以求實現國家發展的徹底轉型。

據早年沙特政府《2030年願景》，該國開放娛樂及旅遊等新產業，以減少對石油的倚賴，亦同時推動落實包括促進經濟多元發展、更注重外來和私人投資，以及推行社會改革等多個變革，以圖為企業創造更開放、現代化及具活力的營商氛圍。

因此，沙特亦有不同領域公司持續多元化發展的投資需求。在此背景下，沙特作為連接亞洲、歐洲及非洲的樞紐，極具發展機遇，特別是投資吸引力及潛力。

本港擁有完善的金融和司法基礎設施，稅制簡單且能實現資本、商品、人才及訊息自由流動，相信有望憑藉獨特優勢成為未來內地與沙特資本市場間的重要連接，利好沙特與內地雙向的金融聯繫、資本的流通及更多領域的合作共贏。

鞏固國際金融中心地位

沙特交易所匯集中東大型能源、工業及醫療行業企業，港交所近兩個月已將該交易所納入認可證券交易所名單，容許相關上市公司在港第二次上市，通過香港作籌融資，將為亞洲投資者更好的接觸及了解沙特經濟體提供機遇，並能提供透明便捷且成本較低的投資工具，相信有助於提升香港市場吸引力，加強本港國際金融中心地位，及推動港投資產品及機遇更多元化發展。

此外，港府亦正穩步推進招商引資工作，除重點企業以外，投資推廣署今年首10個月協助超過330間內地或海外企業在香港開設和擴展業務，或有望吸引沙特企業落戶香港和拓展業務，並為香港創造更多就業機遇。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)