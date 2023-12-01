陳鳳珠：內地車市規模效應顯現

中汽協數據顯示，10月內地汽車產銷分別為289.1萬輛及285.3萬輛，按年增長11.2%及13.8%，汽車產銷量繼9月後再創當月同期歷史新高，其中新能源車產銷分別為98.9萬輛及95.6萬輛，按年升29.2%及33.5%，市佔率達33.5%。

首10個月計，內地汽車產銷分別為2,401.6萬輛及2,396.7萬輛，按年增加8%及9.1%，其中新能源車產銷分別為735.2萬輛及728萬輛，按年上漲33.9%及37.8%，市佔率為30.4%。出口方面，10月內地汽車出口按年增長44.2%至48.8萬輛，首10個月的汽車出口按年升59.7%至392.2萬輛。

產品已建立出口優勢

國統局表示，隨着新能源車的配套設施持續完善，購車需求將得到繼續釋放。而汽車出口增長較快的原因是很多國家在推動綠色能源轉型，令新能源車的銷售保持較快增長。另外，內地的新能源車供應不斷優化和增強，新能源車產業的技術創新及競爭力持續提升，且產品豐富，因此在出口方面擁有優勢。

不過，乘聯會公布11月首26日內地汽車市場零售按年增長17%至138.9萬輛，按月卻下跌12%，今年以來累計零售按年增加4%至1,865.6萬輛。早前乘聯會表示今年內地汽車市場逐步向好，且隨着內地針對汽車行業的政策指引加大，進一步穩定和擴大汽車消費，無論內銷定出口均呈增長趨勢，預期全年汽車銷量將達到2,950萬輛，創歷史新高。

各品牌推新車衝銷量

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，沒持有上述股票)